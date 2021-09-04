"Манчестер Юнайтед" зимой вернётся в борьбу за Триппьера

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"Манчестер Юнайтед" зимой вернётся в борьбу за Триппьера

Фото инстаграм Кирана Триппьера

Фланговый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер остаётся в сфере интересов "Манчестер Юнайтед".

По информации Mundo Deportivo, зимой "красные дьяволы" предпримут очередную попытку заполучить 30-летнего футболиста.

Летом "МЮ" пытался вести переговоры о трансфере фулбека, однако "матрасники" отказались его продавать.

Триппьер выступает за "Атлетико" с 2019 года, сыграл 71 матч и сделал 11 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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