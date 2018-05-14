Манчестерские гранды готовы побороться за ведущего хавбека "Реала"

Манчестерские гранды готовы побороться ближайшим летом за ведущего полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

Так, по сведениям испанской прессы, и "Юнайтед", и "Сити" планируют сделать 28-летнему хавбеку "сливочных" заманчивые предложения, которые бы вынудили его рассмотреть возможность своего ухода с "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Кроос забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru