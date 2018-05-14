Манчестерские гранды готовы побороться за ведущего хавбека "Реала"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиреал мадридтони кроос

Манчестерские гранды готовы побороться за ведущего хавбека "Реала"Манчестерские гранды готовы побороться ближайшим летом за ведущего полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

Так, по сведениям испанской прессы, и "Юнайтед", и "Сити" планируют сделать 28-летнему хавбеку "сливочных" заманчивые предложения, которые бы вынудили его рассмотреть возможность своего ухода с "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Кроос забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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