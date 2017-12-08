Манчестерские гранды хотят подписать хавбека "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, информирует le10sport.

По сведениям источника, видеть 23-летнего хавбека "красных" среди своих подопечных желают лично наставники "горожан" и "красных дьяволов" - Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Однако главным претендентом на немца, у которого летом истекает срок действия контракта с мерсисайдцами, по-прежнему остается туринский "Ювентус".

Напомним, Де Хеа поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити". | soccernews.ru