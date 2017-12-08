Манчестерские гранды хотят подписать хавбека "Ливерпуля"

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедливерпульэмре джанювентус

Манчестерские гранды хотят подписать хавбека "Ливерпуля""Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном, информирует le10sport.

По сведениям источника, видеть 23-летнего хавбека "красных" среди своих подопечных желают лично наставники "горожан" и "красных дьяволов" - Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Однако главным претендентом на немца, у которого летом истекает срок действия контракта с мерсисайдцами, по-прежнему остается туринский "Ювентус".

Напомним, Де Хеа поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов