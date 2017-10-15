Манчестерские гранды интересуются защитником "Эспаньола"

Защитник "Эспаньола" Аарон Мартин может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Клаусула футболиста составляет 30 миллионов евро.

Сообщается, что летом соглашение Мартина с клубом автоматически продлится до 2022 года, а сумма отступных вырастет до 40 миллионов евро.

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