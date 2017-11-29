Манчестерские гранды интересуются защитником "Севильи"

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Манчестерские гранды интересуются защитником "Севильи"Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" заинтересовались защитником испанской "Севильи" Клеманом Лангле.

Как информирует Daily Mail, "красные дьяволы" и "горожане" внимательно следят за прогрессом в игре 22-летнего бека "красно-белых", на которого также претендует каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Лангле забил 3 мяча в 19 матчах за "Севилью".

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Саутгемптона". | soccernews.ru

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