Манчестерские гранды поборются за игрока "Лестера"

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Манчестерские гранды поборются за игрока "Лестера"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр попал в сферу интересов двух грандов АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". "Лисы" хотят получить за своего футболиста не менее 55 миллионов евро.

В этом сезоне Магуайр провел 30 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.

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