Манчестерские гранды поборются за Крооса

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Манчестерские гранды поборются за Крооса

Хавбек "Реала" Тони Кроос находится на радаре клубов из АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, за футболиста поборются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Контракт Крооса с "Реалом" действует до лета 2022 года.

Отмечается, что сам игрок принял решение сменить клуб.

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