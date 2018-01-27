Манчестерские гранды поспорят за бывшего защитника "Барселоны"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что трансфер может состояться в этом месяце.

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