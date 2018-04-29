Манчестерские гранды претендуют на звезду "Реала"

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Манчестерские гранды претендуют на звезду "Реала""Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" претендуют на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует Manchester Evening News со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола вслед за земляками-конкурентами готов поучаствовать в борьбе за 28-летнего "сливочных", с которым те решились расстаться ближайшим летом. Однако "Сити" не планирует делать сумасшедших предложений по валлийцу, рассчитывая заполучить его за умеренную цену.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет с "Вест Хэмом". | soccernews.ru

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