Манчестерские гранды сразятся за сербского защитника

Защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Corriere dello Sport, борьбу за 21-летнего серба ведут "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что оба английских гранда готовы выложить за игрока 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Миленкович сыграл в 18 матчах и отметился двумя забитыми мячами.

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