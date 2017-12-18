Манчестерские гранды зимой намерены побороться за хавбека "Реала"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиреал мадридматео ковачич

Манчестерские гранды зимой намерены побороться за хавбека "Реала"Английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно намерены побороться за полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, "красные дьяволы" и "горожане" планируют воспользоваться тем, что 23-летний хавбек "сливочных" не проходит в основной состав своей команды и предложить ему стабильную игровую практику и более высокий оклад, нежели он имеет в королевском клубе.

Напомним, Ван Гал хочет отомстить "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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