Манчестерские клубы нацелились на рекорд "Челси"

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Манчестерские клубы нацелились на рекорд "Челси"Манчестерские клубы нацелились на рекорд лондонского "Челси" по количеству забитых мячей в Премьер-Лиге за один сезон, информирует The Sun.

Так, "Сити" и "Юнайтед" после пяти стартовых туров уже забили по 16 мячей, что в среднем составляет 3,2 гола за игру. Если "горожане" и "красные дьяволы" сохранят такую динамику, то к концу чемпионата они должны будут отличиться в воротах соперников по 121 разу.

Отметим, что действующий рекорд АПЛ по количеству забитых голов за сезон, установленный "аристократами" в сезоне 2009-2010, равняется 103 голам.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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