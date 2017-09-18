Манчестерские клубы нацелились на рекорд "Челси"

Манчестерские клубы нацелились на рекорд лондонского "Челси" по количеству забитых мячей в Премьер-Лиге за один сезон, информирует The Sun.

Так, "Сити" и "Юнайтед" после пяти стартовых туров уже забили по 16 мячей, что в среднем составляет 3,2 гола за игру. Если "горожане" и "красные дьяволы" сохранят такую динамику, то к концу чемпионата они должны будут отличиться в воротах соперников по 121 разу.

Отметим, что действующий рекорд АПЛ по количеству забитых голов за сезон, установленный "аристократами" в сезоне 2009-2010, равняется 103 голам.

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