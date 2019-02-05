Манчестерский праздник: "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" на выезде

25 тура английской Премьер-лиги закрывал матч на лондонском "Олимпийском" стадионе. Перед началом встречи никто не сомневался в победе "Ливерпуля". В прошлом туре команда Юргена Клоппа уже оступилась в битве с "Лестером", кроме того, вчера главный конкурент в борьбе за чемпионство "Манчестер Сити" не имел проблем с "Арсеналом", так что мотивации на победу "красным" было, как казалось, не занимать. К тому же в соперниках не самый грозный "Вест Хэм", который потерпел 2 поражения кряду в АПЛ с общим счетом 5:0, а также имел 7 человек в лазарете!

В начале встрече многие футбольные болельщики не узнали "Ливерпуль", а некоторые начали бояться за свои ставки. В первые 15 минут подопечные Пеллегрини полностью переиграли парней Юргена Клоппа, и по совокупности моментов даже наиграли на гол. Один только Чичарито имел два хороших шанса поразить цель: на 3 минуте мексиканец пробил с линии штрафной, но игровой снаряд прошел в каких-то сантиметрах от дальней штанги, а спустя 12 полных оборотов секундной стрелки мяч пошел уже в створ ворот, но Алиссон вытащил "ядро" из-под дальней штанги. Между этими моментами был выстрел Кресвелла, который в точности повторил судьбу Чичарито в начале матча: выстрел практически той же позиции на границе и те же самые сантиметры от дальней штанги.

"Ливерпуль" был обескуражен столь отвратительным началом, но сумел вовремя взять себя в руки и создать несколько моментов после натиска "Вест Хэма". На 20 минуте Роберто Фирмино беспрепятственно ворвался в штрафную и, видимо, не поверив своему счастью, пробил не слишком сильно, Фабиански вытащил игровой снаряд с дальнего угла. А уже через 2 минуты все прошло более чем успешно. Джеймс Милнер получил мяч на фланге после ярких индивидуальных действий Лаллан, прострелил в штрафную на Мане, сенегалец быстро развернулся, убрал защитника и ахнул в дальний нижний угол – 0:1. Момент омрачил лишь километровый офсайд у Милнера, которые судьи почему-то не зафиксировали. Повторы английских режиссеров оказались недостаточно точными, чтобы определить, коснулся ли мяч корпуса игрока "Вест Хэма" в момент передачи.

Фанаты "молотобойцев" горевали уж очень недолго. На 28 минуте футболисты "Вест Хэма" показали, что на тренировках они времени зря не теряют. Вместо банального навеса со стандарта в исполнении Филиппе Андерсона последовала короткая передача в район стенки, где игровой снаряд подхватил Майкл Антонио, немного сблизился с воротами и бильярдным ударом направил мяч в дальний угол – ядро ударилось об штангу и покатилось точно в сетку, заставил Алиссона лишь стоять на месте и разводить руками, 1:1. До перерыва "Вест Хэм" мог забить еще один шальной мяч и вовсе выйти из первого тайма победителем. На 42 минуте Райс откликнулся на подачу Андерсона с левого фланга и наносил удар головой из центра штрафной – очень близко!

Второй тайм начался без обилия голевых моментов, зато установилось общее течение игры – качели. "Ливерпуль" ничем не выделялся на фоне "Вест Хэма", а в некоторых моментах "молотобойцы" были даже опасней. На 48 минуте Исса Диоп выиграл воздух в чужой штрафной после подачи Снодграсса с углового, но не смог пробить в створ – мяч прошел в нескольких десятках сантиметрах от перекладины. А на 78 минуте Марк Нобл воспользовался отскоком после сольного прохода Филиппе Андерсона, но его удар с 15 метров полетел чуть выше перекладины. Между этими эпизодами затерялись пару моментов "мерсесайдцев", но они выдались совсем не такими опасными. Запомнился разве что заход Салаха в штрафную на 61 минуте, после которого последовал не сильный, но точный обводящий удар в угол – Фабиански зафиксировал "кожаное ядро" в руках.

Игра закончилась со счетом 1:1. "Ливерпуль" не выигрывает уже второй матч подряд, при этом в каждой из встреч команда Клоппа забивала первой. Как итог, между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" всего 3 балла. В "синей" части одного из самых больших городов Англии сегодня праздник!

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" – 1:1

Голы: Мане, 22 – 0:1; Антонио, 28 – 1:1.

"Вест Хэм": Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Нобл (Обьянг, 79) – Андерсон (Масуаку, 90), Снодграсс, Антонио – Чичарито (Кэрролл, 79).

"Ливерпуль": Алиссон – Милнер, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Лаллана (Шакири, 69), Фабиньо, Кейта – Мане, Фирмино (Ориги, 75), Салах.