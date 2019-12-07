Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

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Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

В центральном матче 16-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити".

"Горожане" с 32 очками занимают третье место, а "красные дьяволы" смогли подняться на пятую позицию.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Рэшфорд (пен), 23 - 0:1, Мартиаль, 29 - 0:2, Отаменди, 85 - 1:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз (Отаменди, 59), Уокер, Анхелиньо, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 86), де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 65), Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу (Янг, 88), Лингард, Джеймс, Мактомини, Фред, Мартиаль (Перейра, 74), Рэшфорд.

Предупреждения: Бернарду Силва (22), Де Хеа (54), Перейра (74), де Брюйне (79).  

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