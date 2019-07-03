"Манчестр Сити" приобрел игрока ПСВ Анхелиньо

Теги манчестер ситипсвтрансферы

"Манчестр Сити" приобрел игрока ПСВ Анхелиньо

"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником ПСВ Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.

Анхелиньо будет выступать на позиции Александра Зинченко, Бенжамена Менди и Фабиана Делфа.

Защитник уже играл в составе "Ман Сити" с 2013 года, а летом 2018 года был продан в ПСВ.

В минувшем сезоне он играл в 43 матчах, отметившись 1 голом и 12 ассистами.

Не пропустите: "Атлетико" объявил об уходе Родри в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов