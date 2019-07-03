"Манчестр Сити" приобрел игрока ПСВ Анхелиньо

"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником ПСВ Анхелиньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до 2023 года.

Анхелиньо будет выступать на позиции Александра Зинченко, Бенжамена Менди и Фабиана Делфа.

Защитник уже играл в составе "Ман Сити" с 2013 года, а летом 2018 года был продан в ПСВ.

В минувшем сезоне он играл в 43 матчах, отметившись 1 голом и 12 ассистами.

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