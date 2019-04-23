"Манчестр Юнайтед" готов взять в аренду Бэйла за 6 миллионов евро

Теги реал мадридманчестер юнайтедгарет бэйлтрансферы

"Манчестр Юнайтед" готов взять в аренду Бэйла за 6 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед", возможно, летом возьмет в аренду нападающего "Реала" Гарета Бэйла, утверждает Marca.

Соглашение 29-летнего игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

По данным издания, "красные дьяволы" готовы заплатить около 6 миллионов евро за валлийца.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов либо продать Бэйла, либо отдать в аренду.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 40 матчах, отметившись 14 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость валлийца - 70 миллионов евро.

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