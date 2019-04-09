"Манчестр Юнайтед" хочет предложить контракт Рэшфорду на 5 лет

"Манчестер Юнайтед" хочет предложить своему нападающему Маркусу Рэшфордом новый контракт. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, английский клуб хочет предложить 21-летнему игроку контракт на 5 лет, а также оклад в размере 300 тысяч фунтов в неделю.

Рэшфорд перешел в английский клуб в феврале 2016 года. Нынешнее соглашение "МЮ" с англичанином действует до лета 2020 года. На данный момент зарплата Рэшфорда - 80 тыс. фунтов.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 39 матчах, отметившись 13 голами и 6 ассистами.

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