"Манчестр Юнайтед" хочет предложить контракт Рэшфорду на 5 лет

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестр Юнайтед" хочет предложить контракт Рэшфорду на 5 лет

"Манчестер Юнайтед" хочет предложить своему нападающему Маркусу Рэшфордом новый контракт. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, английский клуб хочет предложить 21-летнему игроку контракт на 5 лет, а также оклад в размере 300 тысяч фунтов в неделю.

Рэшфорд перешел в английский клуб в феврале 2016 года. Нынешнее соглашение "МЮ" с англичанином действует до лета 2020 года. На данный момент зарплата Рэшфорда - 80 тыс. фунтов.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 39 матчах, отметившись 13 голами и 6 ассистами.

Не пропустите: Немецкий суд оштрафовал Усмана Дембеле| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью может возглавить "Лион"

Моуринью может возглавить "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов