"Манчестр Юнайтед" хочет предложить контракт Рэшфорду на 5 лет
"Манчестер Юнайтед" хочет предложить своему нападающему Маркусу Рэшфордом новый контракт. Об этом сообщает The Mirror.
По данным издания, английский клуб хочет предложить 21-летнему игроку контракт на 5 лет, а также оклад в размере 300 тысяч фунтов в неделю.
Рэшфорд перешел в английский клуб в феврале 2016 года. Нынешнее соглашение "МЮ" с англичанином действует до лета 2020 года. На данный момент зарплата Рэшфорда - 80 тыс. фунтов.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 39 матчах, отметившись 13 голами и 6 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14