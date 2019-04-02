"Манчестр Юнайтед" летом расстанется с двумя футболистами

"Манчестер Юнайтед" расстанется с двумя игроками этим летом. Об этом информирует Sky Sports News.

По данным источника, Андер Эррера, договорился уже о своем переходе в ПСЖ, а полузащитник Хуан Мата ведет переговоры с "Барселоной".

29-летний Эррера и Мата покинут "МЮ" так как клуб не предложил им нового контракта.

Напомним, контракт 29-летнего Эрреры с "МЮ" истекает этим летом. Это же касается и соглашения 30-летнего Маты.

В нынешнем сезоне Эррера участвовал в 26 матчах за "Манчестер Юнайтед", отметившись 3 голами и 3 ассистами. Мата в 29 встречах, забил 5 голов и 2 ассиста.

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