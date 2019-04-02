"Манчестр Юнайтед" летом расстанется с двумя футболистами
"Манчестер Юнайтед" расстанется с двумя игроками этим летом. Об этом информирует Sky Sports News.
По данным источника, Андер Эррера, договорился уже о своем переходе в ПСЖ, а полузащитник Хуан Мата ведет переговоры с "Барселоной".
29-летний Эррера и Мата покинут "МЮ" так как клуб не предложил им нового контракта.
Напомним, контракт 29-летнего Эрреры с "МЮ" истекает этим летом. Это же касается и соглашения 30-летнего Маты.
В нынешнем сезоне Эррера участвовал в 26 матчах за "Манчестер Юнайтед", отметившись 3 голами и 3 ассистами. Мата в 29 встречах, забил 5 голов и 2 ассиста.
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"Крылья Советов" заключили контракты с двумя молодыми игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14