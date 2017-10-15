Манчини: "Арсенал" защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были все-таки немного на нервах сегодня. Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону. Замена Шатова? Я просто так решил", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".

Стоит отметить, что ранее "Зенит" выиграл у "Арсенала" четыре матча из четырех с разницей мячей 14-0.

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