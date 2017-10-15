Манчини: "Арсенал" защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчиниарсенал тула

Манчини: "Арсенал" защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были все-таки немного на нервах сегодня. Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону. Замена Шатова? Я просто так решил", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".

Стоит отметить, что ранее "Зенит" выиграл у "Арсенала" четыре матча из четырех с разницей мячей 14-0.

Не пропустите: "Зенит" – "Арсенал" Тула – 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов