Манчини: "Балотелли может стать одним из лидеров сборной Италии"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини верит в способность форварда Марио Балотелли стать одним из лидеров его команды.

"Я чувствую привязанность к нему, но его возвращение в сборную имеет исключительно футбольные мотивы. Он вырос и все еще получает удовольствие от футбола. Нынешней сборной нужны новые лидеры, и Марио может стать одним из них. К счастью, он - не единственный игрок, который способен им стать", - цитирует наставника "скуадры аддзурры" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Балотелли сменит клуб до конца недели. | soccernews.ru