Манчини: "Балотелли в "Брешиа"? Все зависит от него"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что думает о возможном переходе в "Брешиа" Марио Балотелли. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport .

"Балотелли в "Брешиа"? Все зависит от него. Если он будет выступать поближе к дому, возможно, он почувствует себя увереннее. Он хороший футболист, но я ничего не смогу для него сделать", - сказал Манчини.

Напомним, вчера, 17 августа, сообщалось, что футболист, в скором времени, перейдет в клуб.

Напомним, что в прошлом сезоне Балотелли выступал за "Ниццу" и "Марсель".

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