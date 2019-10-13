Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности

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Манчини близок к повторению рекорда сборной Италии 81-летней давности

Наставник сборной Италии Роберто Манчини в скором времени может повторить старейший рекорд национальной команды.

В сезоне 1938/39 "Скуадра Адзурра" под руководством Витторио Поццо одержала 9 побед подряд в официальных играх, что до сих пор является лучшим результатом в истории.

В активе Манчини уже 8 выигранных матчей, то есть для повторения рекорда 81-летней давности итальянцам осталось разобраться с Лихтенштейном.

Напомним, что накануне Италия обыграла Грецию со счётом 2:0. Отличились Жоржиньо и Федерико Бернардески.

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