Манчини: "Большинство команд ставит автобус перед своими воротами в матчах с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Второй тайм нам лучше удался, первый тайм был не так хорошо, потому что вся команда собралась только в пятницу после отсутствия. Поэтому в первом тайме все были не очень свежими. Большинство команд, которые приезжают сюда, ставят автобус перед своими воротами и практически вдесятером играют на своем поле. Поэтому сложно находить пространство для атак на поле. Почему Кузяев менял позиции? Он универсальный игрок, который может играть на любой позиции. Конечно, на матч с "Вардаром" будут ротации состава перед игрой со "Спартаком", - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини.

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