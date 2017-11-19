Манчини: "Большинство команд ставит автобус перед своими воротами в матчах с "Зенитом"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини: "Большинство команд ставит автобус перед своими воротами в матчах с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Второй тайм нам лучше удался, первый тайм был не так хорошо, потому что вся команда собралась только в пятницу после отсутствия. Поэтому в первом тайме все были не очень свежими. Большинство команд, которые приезжают сюда, ставят автобус перед своими воротами и практически вдесятером играют на своем поле. Поэтому сложно находить пространство для атак на поле. Почему Кузяев менял позиции? Он универсальный игрок, который может играть на любой позиции. Конечно, на матч с "Вардаром" будут ротации состава перед игрой со "Спартаком", - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Манчини.

Не пропустите: "Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно".  http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов