Манчини: "Было бы замечательно однажды возглавить сборную Италии"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что однажды он хотел бы встать у руля сборной Италии.

"Когда уезжаешь за границу, всегда скучаешь по родине. При просмотре матчей сборной ты возвращается в прошлое, в 70-80-е годы, и испытываешь невероятные эмоции. В жизни никогда не знаешь, что произойдёт в дальнейшем. Было бы замечательно однажды возглавить сборную Италии. Но в данный момент я стараюсь быть максимально полезным "Зениту" - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что контракт итальянского специалиста с "Зенитом" рассчитан до 2020 года с опцией продления ещё на два сезона.

Не пропустите: "Зенит" превращается в "мешок" или зачем платить больше? | http://soccernews.ru