Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"

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Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини оценил уровень отечественной Премьер-Лиги.

"Россия - огромная страна. Мы это видим, когда путешествуем по ней. Санкт-Петербург - очень красивый город. Чемпионат, думаю, должен еще расти и развиваться. Он, конечно, очень сильно улучшился, и я надеюсь, что тот факт, что здесь пройдет Чемпионат Мира, и для него построены новые и хорошие стадионы, поможет чемпионату России развиваться еще быстрее. Ведь есть много молодых и талантливых игроков, которые могут улучшить свой уровень. На данный момент чемпионат России - еще не на высшем уровне", - цитирует своего наставника официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, Лодыгин высказался о своих отношениях с Манчини. | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Такие банальности я готов говорить каждый день и намного дешевле, чем Манчини. Вот ещё несколько заготовок: 1. Мы играли с достойным соперником, но выглядели лучше него и заслуживали победы. К сожалению, сказались травмы и немного не хватило везения. Судейство тоже сыграло свою роль. 2. XXX пропустил значительную часть сезона, поэтому не смог показать своего максимума. Мне пришлось его заменить и перекроить схему игры, что снизило нашу эффективность в атаке. Двух равноценных игроков на этой позиции у нас нет, к сожалению. 3. Стадион "Санкт-Петербург" - один из лучших, которые я видел в своей карьере. Поздравляю город и болельщиков клуба с тем, что у них есть такая красивая арена. Уверен, что мы одержим здесь множество побед. Это - важный шаг на пути к завоеванию Лиги Чемпионов.

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