Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини оценил уровень отечественной Премьер-Лиги.

"Россия - огромная страна. Мы это видим, когда путешествуем по ней. Санкт-Петербург - очень красивый город. Чемпионат, думаю, должен еще расти и развиваться. Он, конечно, очень сильно улучшился, и я надеюсь, что тот факт, что здесь пройдет Чемпионат Мира, и для него построены новые и хорошие стадионы, поможет чемпионату России развиваться еще быстрее. Ведь есть много молодых и талантливых игроков, которые могут улучшить свой уровень. На данный момент чемпионат России - еще не на высшем уровне", - цитирует своего наставника официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, Лодыгин высказался о своих отношениях с Манчини. | soccernews.ru