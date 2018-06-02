Манчини: "Через год сборная Италии будет на своем уровне или близком к нему"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пообщался с журналистами после поражения от Франции в товарищеском матче (1:3).

Наставник не сомневается в том, что придет время, когда итальянцы вернутся на прежний уровень.

"Этот матч с Францией поможет нам получить опыт. Никто не любит проигрывать, но у нас были моменты, когда могли сделать счет 2:2. Это была совершенно другая игра в отличие от встречи с Саудовской Аравией, мои игроки отлично справились. Возможно, самое главное в этой игре, что дебютанты проявили себя. Если мы продолжим в таком духе, то через год сборная Италии будет на своем уровне или близком к нему. В настоящий момент, к сожалению, Франция превосходит нас. Мы должны работать и учиться, но мы на правильном пути", - сказал он.

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