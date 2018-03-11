Манчини дал комментарий по травме Мамманы
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини дал комментарий по травме защитника своей команды Эммануэля Мамманы, полученной им по ходу сегодняшнего матча против "Ростова".
"Главная проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы. Главная проблема в том, что у нас важный игрок травмирован, а больше других нет. Мы хотели взять больше защитников, однако не смогли. Поэтому сейчас травма Мамманы - главное. Это станет большой проблемой в будущих матчах. Это точно колено. О степени серьезности я пока не готов говорить", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.
Напомним, сам матч между "Ростовом" и "Зенитом" завершился сухой ничьей. | soccernews.ru
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