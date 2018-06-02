Манчини дал оценку игре Балотелли

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об игре нападающего Марио Балотелли в товарищеской встрече с командой Франции (1:3).

"Мне понравилась игра Балотелли сегодня больше, чем в матче с Саудовской Аравией. Он может продолжать расти дальше, но тот факт, что он уже растет от одной игры к другой, служит хорошим предзнаменованием для его будущего", - сказал наставник.

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