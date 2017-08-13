Манчини: "Даже когда "Ахмат" остался в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением об игре против "Ахмата" (4:0).

"Даже когда они остались в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском, с которым играли. Нужно было забить как можно больше. "Ахмат" - сильная и организованная команда, играть с ними нелегко. Я хотел, чтобы Шатов больше шёл в борьбу и обыгрывал один на один, он делал это не так часто, как мне хотелось бы.

Я никаких проблем с лимитом не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать, и, как видите, с успехом соблюдаем. Для меня все футболисты равны вне зависимости от их национальности" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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