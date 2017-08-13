Манчини: "Даже когда "Ахмат" остался в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском"
Наставник "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением об игре против "Ахмата" (4:0).
"Даже когда они остались в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском, с которым играли. Нужно было забить как можно больше. "Ахмат" - сильная и организованная команда, играть с ними нелегко. Я хотел, чтобы Шатов больше шёл в борьбу и обыгрывал один на один, он делал это не так часто, как мне хотелось бы.
Я никаких проблем с лимитом не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать, и, как видите, с успехом соблюдаем. Для меня все футболисты равны вне зависимости от их национальности" - приводят слова Манчини российские СМИ.
Смотрите также обзор матча "Зенит" - "Ахмат". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Ростов
|6
|13
|3
|Локомотив Москва
|6
|13
|4
|ЦСКА Москва
|6
|12
|5
|Краснодар
|6
|11
|6
|Ахмат
|6
|9
|7
|Уфа
|6
|9
|8
|Рубин
|6
|8
|9
|Спартак Москва
|6
|8
|10
|Динамо Москва
|6
|7
|11
|Урал
|5
|7
|12
|Тосно
|6
|6
|13
|СКА Хабаровск
|6
|4
|14
|Арсенал Тула
|5
|3
|15
|Анжи
|6
|3
|16
|Амкар
|6
|2