Манчини: "Даже не думал покидать Италию. Здесь я чувствую себя в безопасности"

Теги роберто манчинииталиякоронавирус

Манчини: "Даже не думал покидать Италию. Здесь я чувствую себя в безопасности"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не покинет Италию из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что в стране заражены более 53 тысяч человек, почти 5 тысяч человек скончались.

"Даже не думал покидать Италию, так как именно здесь чувствую себя в безопасности и уверен в наших врачах, которые проделывают героическую работу. Я говорю это как простой гражданин.

Мне очень нравится, как итальянцы поют на балконах во время карантина. Это и есть самая настоящая Италия. Истинное лицо мы показываем именно в сложные времена, когда помогаем другим и задействуем свою человечность", - цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

А еще: "Наполи" собирается нарушить постановление правительства Италии о карантине| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов