Манчини: "Даже не думал покидать Италию. Здесь я чувствую себя в безопасности"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не покинет Италию из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что в стране заражены более 53 тысяч человек, почти 5 тысяч человек скончались.

"Даже не думал покидать Италию, так как именно здесь чувствую себя в безопасности и уверен в наших врачах, которые проделывают героическую работу. Я говорю это как простой гражданин.

Мне очень нравится, как итальянцы поют на балконах во время карантина. Это и есть самая настоящая Италия. Истинное лицо мы показываем именно в сложные времена, когда помогаем другим и задействуем свою человечность", - цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

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