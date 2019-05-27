Манчини: "Де Росси посвятил всю карьеру "Роме", он все отдал клубу"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что думает об уходе хавбека Даниэле Де Росси из "Ромы".

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист провел прощальный матч за римский клуб.



"Де Росси, Тотти, Бруно Конти - было очень много футболистов, которые провели всю карьеру в "Роме". Когда приходит время уходить, игрокам сложно попрощаться со своей командой. Де Росси посвятил всю карьеру "Роме", он все отдал клубу, а это очень важно", - сказал Манчини.

Ранее стало известно, что интерес к Де Росси проявляют "Нью-Йорк Сити", "Бока Хуниорс", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Зенит".

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