Манчини: "Для нас, итальянцев, потомков изобретателей и гениев, нормально искать таланты"

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Манчини: "Для нас, итальянцев, потомков изобретателей и гениев, нормально искать таланты"

Наставник сборной Италии Роберто Манчини обратился к болельщикам и СМИ с просьбой не ждать чудес от молодой команды. Об этом сообщает Il Resta del Carlino.

"Я прекрасно понимаю, что мне нужно делать в команде, я не с луны упал. Если ты приходишь на работу,  а ситуация непростая, нужно быстро принимать решения и в то же время восстанавливать энтузиазм, строить команду на будущее. 

Для нас, итальянцев, потомков изобретателей и гениев, нормально искать таланты", - сказал Манчини.  

Специалист возглавляет национальную команду чуть меньше года. В рамках отборочного турнира Евро-2020 команда лидирует в группе J.

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