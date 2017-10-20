Манчини: "Для нас самое главное, что мы первые в группе"

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Манчини: "Для нас самое главное, что мы первые в группе"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини доволен тем, что его команда лидирует в группе Лиги Европы после трех туров.

"Для нас самое главное, что мы первые в группе. Спасибо моим игрокам! "Зенит", вперед!" - сказал он.

В трех матчах "Зенит" одержал 3 победы, набрав 9 очков. 

Вчера "Зенит" обыграл "Русенборг" (3:1).  | http://soccernews.ru

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