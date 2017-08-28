Манчини: "Доволен результатами "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини: "Доволен результатами "Зенита"Главный тренер питерского "Зенита" Робертом Манчини прокомментировал выступление своей новой команды под его руководством.

Так, в своем твиттере наставник "сине-бело-голубых" написал пост следующего содержания: "Я очень доволен результатами первой части чемпионата! Будем продолжать в том же духе!".

Напомним, Манчини нуждается в новых игроках. | soccernews.ru

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