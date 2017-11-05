Манчини: "Думаю, со следующего матча "Зенит" будет забивать очень много"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат с "Рубином" (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

"Последний матч у нас был три дня назад. Поэтому, учитывая этот факт, в первом тайме мы выглядели весьма уставшими, были хуже соперника. Однако с 30-й минуты доминировали исключительно мы. У нас было несколько возможностей, мы не смогли их реализовать. Думаю, со следующего матча мы будем забивать очень много", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что "Зенит" не сумел выиграть уже пятый матч подряд в Премьер-лиге, причем в последних четырех поединках команда не забили ни одного гола. Впрочем питерский клуб по-прежнему отстает от лидирующего "Локомотива" всего на три очка.

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