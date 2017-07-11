Манчини: "Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини надеется, что нападающие команды Александр Кокорин и Артем Дзюба будут забивать много голов в новом сезоне.

"От обоих мы ждем очень многого. Они уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за ее пределами. Им есть что доказывать. Согласен, что Кокорин – один из самых талантливых игроков России, и хочу, чтобы он раскрыл свой потенциал как можно скорее. Я считаю, что он не раскрылся и с точки зрения техники.

Существуют игроки, которые не до конца раскрывают свой потенциал, не выкладываются на тренировках по максимуму и не достигают пика. Тевес и Балотелли именно такие, но они при этом выиграли огромное количество трофеев, проявили себя на самом высоком уровне. Кокорин же, как и Дзюба, если брать их потенциал, пока не выиграли столько трофеев, сколько могут. Им нужно совершать экстраординарные усилия, работать в десятки раз усерднее, нежели сейчас, чтобы достигнуть этого", – приводят слова Манчини российские СМИ.

В минувшем сезоне 28-летний Дзюба забил 14 голов в 34 матчах. На счету 26-летнего Кокорина 10 мячей в 38 поединках.

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