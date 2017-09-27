Манчини: "Дзюба понял, чего я от него хочу"

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Манчини: "Дзюба понял, чего я от него хочу"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о положении в команде форварда Артема Дзюбы.

"Вернул ли Дзюба мое доверие? То, что он играет, означает то, что он вернул себе ту физическую форму, которую хотел, или постепенно начинает ее возвращать. Он начал играть на команду, понял, чего я от него хочу. Мне начала нравиться его игра", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Ойарсабаль высказался о предстоящей игре против "Зенита". | soccernews.ru

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