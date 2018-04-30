Манчини: "Если смогу возглавить сборную Италии, это будет замечательно"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о своей возможной работе со сборной Италии.

"Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить ее, потому что итальянская команда - одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участие в предстоящем Чемпионате Мира, но мы не теряем надежду на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол.

Сейчас в сборной Италии нет звезд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодежных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.

Если в один прекрасный день мне подвернется шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле, выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сегодня Манчини вылетел в Рим. | soccernews.ru