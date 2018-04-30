Манчини: "Если смогу возглавить сборную Италии, это будет замечательно"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчинииталия

Манчини: "Если смогу возглавить сборную Италии, это будет замечательно"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о своей возможной работе со сборной Италии.

"Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить ее, потому что итальянская команда - одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участие в предстоящем Чемпионате Мира, но мы не теряем надежду на то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол.

Сейчас в сборной Италии нет звезд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодежных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.

Если в один прекрасный день мне подвернется шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле, выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сегодня Манчини вылетел в Рим. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов