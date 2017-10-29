Манчини: "Это был абсурдный матч"

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Манчини: "Это был абсурдный матч"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини подвел итог матчу своей команды против московского "Локомотива".

"Таков футбол. Матч получился довольно абсурдным. В первом тайме мы доминировали и имели огромное количество возможностей, но не смогли их реализовать. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности. Это футбол, такое бывает. Мы свои контратаки не реализовали, а они реализовали все три, которые были", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, комментарий по матчу дал и Семин. | soccernews.ru

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