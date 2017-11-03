Манчини: "Главное, что "Зенит" сегодня забил гол"

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Манчини: "Главное, что "Зенит" сегодня забил гол"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат с "Русенборгом" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас.

Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол - вещь странная, и мы проиграли. В матче с "Локомотивом" мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были у нас, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Благодаря этой ничьей "Зенит" обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. 

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