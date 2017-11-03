Манчини: "Главное, что "Зенит" сегодня забил гол"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат с "Русенборгом" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас.
Мы вышли из группы, вышли из очень тяжелой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол - вещь странная, и мы проиграли. В матче с "Локомотивом" мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были у нас, и матч завершился со счетом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.
Благодаря этой ничьей "Зенит" обеспечили себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.
Не пропустите: Гол Кокорина на последних секундах выводит "Зенит" в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл восстановился после травмы
-
"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера
-
Рафинья может покинуть "Баварию"
-
Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией
-
Касорла мог остаться без ноги
-
Монтелла близок к увольнению из "Милана"
-
"Реал" включился в борьбу за Коутиньо
-
Наингголан вызван в сборную Бельгии
-
Кокорин установил личный рекорд
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
-
Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы
-
"Эспаньол" продлил Морено
-
Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии
-
Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией
-
Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
-
Варан вернулся в строй
-
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию
-
Турнир прогнозов: анонс 16 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|4
|8
|2
|Астана
|4
|7
|3
|Славия Прага
|4
|5
|4
|Маккаби Тель-Авив
|4
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|4
|10
|2
|Партизан
|4
|5
|3
|Янг Бойз
|4
|3
|4
|Шкендербеу
|4
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Лудогорец
|4
|8
|2
|Брага
|4
|7
|3
|Хоффенхайм
|4
|4
|4
|Истанбул ББ
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|4
|8
|2
|АЕК
|4
|6
|3
|Аустрия Вена
|4
|4
|4
|Риека
|4
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|4
|8
|2
|Лион
|4
|8
|3
|Аполлон
|4
|3
|4
|Эвертон
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Копенгаген
|4
|6
|2
|Шериф
|4
|6
|3
|Локомотив Москва
|4
|5
|4
|Злин
|4
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|4
|10
|2
|Виктория Плзень
|4
|6
|3
|Хапоэль Беэр-Шева
|4
|4
|4
|Лугано
|4
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|4
|10
|2
|Црвена Звезда
|4
|5
|3
|БАТЭ
|4
|4
|4
|Кельн
|4
|3
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|4
|8
|2
|Марсель
|4
|6
|3
|Коньяспор
|4
|4
|4
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|4
|7
|2
|Заря Луганск
|4
|6
|3
|Атлетик Бильбао
|4
|5
|4
|Герта
|4
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|4
|12
|2
|Ницца
|4
|6
|3
|Зульте-Варегем
|4
|4
|4
|Витесс
|4
|1
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|Реал Сосьедад
|4
|9
|3
|Русенборг
|4
|4
|4
|Вардар
|4
|0