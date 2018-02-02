Манчини - главный фаворит на пост наставника сборной Италии
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, рулевой петербургского клуба является фаворитом на пост наставника итальянской национальной команды. Федерация футбола Италии может выкупить контракт Манчини у "Зенита".
Ранее сообщалось, что другими кандидатами являются Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.
Не пропустите: Костакурта: "Манчини – кандидат на пост главного тренера сборной Италии". | http://soccernews.ru
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