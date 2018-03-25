Манчини готов принять сборную Италии

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Манчини готов принять сборную ИталииГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини готов принять сборную Италии, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, наставник "сине-бело-голубых" является главным претендентом на замещение вакантной должности "рулевого" "скуадры аддзурры". Другим претендентом на пост считается Карло Анчелотти, ныне находящийся без клуба. С новым тренером национальной команды Федерация футбола Италии намерена определиться до 20-го мая текущего года.

Ожидается, что этим летом Манчини будет готов покинуть "Зенит" ради работы с национальной командой своей страны.

Напомним, Лунев стал лучшим игроком "Зенита" в марте. | soccernews.ru

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