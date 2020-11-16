Манчини хочет попасть на матч "Зенит" - "Лацио". Сейчас у него коронавирус

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет посетить матч группового этапа ЛЧ между "Зенитом" и "Лацио". Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, недавно специалист сдал положительный тест на коронавирус.

По данным источника, Манчини планирует получить особое разрешение для посещения матча. Перед этим он отсидит весь срок карантина.

Отметим, Манчини возглавлял "Зенит" с 2017 по 2018 год.

Матч "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября.

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