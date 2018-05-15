Манчини: "Хочу вывести Италию на вершину мирового и европейского футбола"
Новоиспеченный главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уже поставил цели для себя на новом месте работы.
"Я хочу стать хорошим тренером для сборной, хочу вывести Италию на вершину мирового и европейского футбола. Вскоре начнется Лига Наций - первое наше важное обязательство. Надеюсь вернуть национальную команду на высокий уровень. Если будем усердно работать, то сможем это сделать", - цитирует 53-летнего специалиста Football Italia.
Напомним, Манчини будет возглавлять сборную Италии в течение ближайших двух лет. | soccernews.ru
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