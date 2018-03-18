Манчини: "Хотел бы поработать в других лигах"

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Манчини: "Хотел бы поработать в других лигах"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о предпочтениях по своей будущей карьере.

"Я бы хотел поработать в других лигах, но понятно, что Премьер-Лига - это, пожалуй, самый прекрасный чемпионат. Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, уже так не стимулирует.

В Англии - хорошая лига, потому что игроки отдают все свои силы и в матчах, и на тренировках. Стадионы в Англии всегда забиты под завязку, такая публика добавляет энтузиазма. Также прелесть Премьер-Лиги - в ее глобальности, она известна во всем мире", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Corriere dello Sport.

Напомним, Уткин назвал Манчини нытиком. | soccernews.ru

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