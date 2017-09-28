Манчини и Сакристан назвали составы на сегодняшний матч "Зенита" и "Реала Сосьедад"

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Манчини и Сакристан назвали составы на сегодняшний матч "Зенита" и "Реала Сосьедад"Главные тренеры питерского "Зенита" Роберто Манчини и испанского "Реала Сосьедад" Эусебио Сакристан назвали составы своих команд на сегодняшний матч группового этапа Лиги Европы.

"Зенит": ЛуневКришито, Маммана, Мевля, ИвановичКраневиттер, Кузяев, ПаредесРигони, Дриусси, Кокорин.

"Реал Сосьедад": РуллиОдриосола, Льоренте, Элустондо, Де ла БеллаХаби Прието, Пардо, СурутусаКаналес, Баутиста, Янузай.

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