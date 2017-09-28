Манчини и Сакристан назвали составы на сегодняшний матч "Зенита" и "Реала Сосьедад"

Главные тренеры питерского "Зенита" Роберто Манчини и испанского "Реала Сосьедад" Эусебио Сакристан назвали составы своих команд на сегодняшний матч группового этапа Лиги Европы.

"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Кузяев, Паредес, Ригони, Дриусси, Кокорин.

"Реал Сосьедад": Рулли, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Де ла Белла, Хаби Прието, Пардо, Сурутуса, Каналес, Баутиста, Янузай.