Манчини: "Игра мне понравилась"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини дал краткий комментарий по контрольному матчу своей команды против сербской "Црвены Звезды".

"Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. "Црвена Звезда" показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, "Зенит" обыграл "Црвену Звезду" со счетом 1:0. | soccernews.ru