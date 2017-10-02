Манчини: "Игра с "Анжи" было очень жёсткая"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини дал комментарии после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Игра было очень жёсткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть. "Анжи" боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со "Спартаком", цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжёлого графика. Но ничего не поделать" - цитирует Манчини официальный сайт клуба.

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