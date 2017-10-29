Манчини: "Игра с "Локомотивом" будет очень напряжённая"

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Манчини: "Игра с "Локомотивом" будет очень напряжённая"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Я считаю, что "Локомотив" - отличная команда и очень сильный соперник. Игра, безусловно, будет очень напряжённая. Нужно иметь в виду, что встреча пройдёт дома, и нам нужно обязательно побеждать. Болельщики - это наш двенадцатый игрок, они для нас очень важны. Все футболисты ощущают на поле их поддержку. Я ожидаю полного стадиона, и никак иначе - так же, как и было на последних матчах и вообще в течение чемпионата" - цитирует Манчини официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

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