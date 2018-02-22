Манчини: "Игроки "Зенита" действовали очень-очень хорошо"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (3:0).

"Очень хорошая игра, но главное, что мы победили. Мы действовали очень-очень хорошо. Хотя "Селтик" сегодня тоже сопротивлялся. В Глазго мы также провели неплохую игру для первого матча после перерыва. У нас были и там неплохие моменты. На этот раз мы забили трижды, я всем доволен.

Заболотный сегодня сыграл второй матч, первый - дома. Он только начинает с нами играть, но он старался. Уверен, он способен на большее. Что касается дальнейшего соперника, то я не знаю, с кем хочу сыграть. Все команды сильные, у меня нет предпочтений.

Да, Паредес пропустит следующий матч плей-офф. Он очень важный для нас игрок. Леандро является сильным футболистом. Это будет проблемой, но я надеюсь, что мы сумеем выиграть и без него", - приводят слова Манчини российские СМИ.

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